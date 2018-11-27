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منصة أعد – المنصة العربية الوحيدة للتعليم العالي عن بعد

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(27 تشرين الثاني / نوفمبر ، 2018) لقد سمع الكثير منا عن منصات التعلم عن بعد ومنصات التعلم الذاتي مثل النظام الأساسي
1.رواق https://www.rwaq.org/
2.إدارك https://www.edraak.org/
3.ندرس https://www.nadrus.com/
4.تمكين http://tamkeen-edu.org/
ولكن الكثير منا لا يبحث عن دورات مجانية فقط وانما يبحث عن دورات تخصصية أو برامج جامعية يتم دراستها ضمن نمط الدراسة الذاتية أو التعلم الذاتي.
عند البحث عن هذه المواقع لا تجد إلا موقع واحد حتى الآن يقدم هذه الخدمة باللغة العربية للأسف، وهو موقع الأكاديمية العربية الدولية أو ما يطلق عليه مختصر منصة أعد aiacademy.info

من مميزات الموقع هو:
1. الدراسة باللغة العربية
2. بالامكان الدراسة في أي وقت شئت وأينما كنت 
3. تكلفة تناسب الجميع
4. مرخصة من التعليم العالي والبحث العلمي
4. توثق من الخارجيات
5. توثق من السفارات العربية وحتى الأجنبية
6. بالإمكان تكملة الدراسة بها في تركيا والدول الأوروبية وبريطانيا
7. التكلفة تتضمن التوثيقات والتصديقات لذا لا يوجد حاجة في ان تتكلف عناء التصديقات والتوثيقات
8. دعم فني وأكاديمي متاح 24/24
9. منتدى طلابي متوفر للتواصل مع إدارة الأكاديمية
10. أكثر من 6000 طالب مسجل في منصة أعد
هل لا زلت تبحث عن مواقع لديها مصداقية للدراسة بالمراسلة؟
الآن الحل بين يديك

عمادة التعليم عن بعد

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