Emma McConnachie, en podiatrist fra College of Podiatry, har en mere lunken visning. “Jeg vil ikke udelukke købe ugg handske salg specifikt som et mærke, da der er mange lignende stilarter af fodtøj på markedet. High-end mærkerne er ofte lidt bedre fremstillet og har mere forstærkning i hælen, men mange billigere mærker tilbyder slet ingen eller slet ingen støtte. “Som for at bære dem på catwalken tilføjede hun:” Jeg vil altid anbefale at bære fodtøj det passer til dine fodbehov og den aktivitet, du laver. ”

Uggs seneste samarbejde med catwalk mærker er en del af en strategi for at drive salg, dels på nye internationale markeder. Idéen om at støvlerne er – at bruge pejorative termen – “basic”, Damer ugg støvler salg“er en meget nordamerikansk opfattelse, i ingen anden region er dette forståelsen af ​​Ugg-mærket”, Andrea O’Donnell, præsident for mode livsstil mærker for Ugg holdingselskab Deckers Brands, fortalte for nylig handel publikation WWD.

For O’Donnell, selvfølgelig, er Ugg støvler altid på trend. Hun beskriver dem som “et af de ikoner, der er lidt grimme-kølige – men jeg synes det er en meget speciel ting”. I en tid, hvor modemærker som Balenciaga og Vetements har gjort forsætligt grimme, klæbende tøj stilens højde og andre grimme skomærker Crocs og Birkenstocks har haft deres seneste øjeblikke på catwalken, kan hun have et punkt.

