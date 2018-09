Is dit ‘s werelds populairste trainer? De snelheid debuteerde in november 2016 en werd al snel een hit, deels dankzij serieuze pluggen van een Kardashian-Jenners-koppeling en een overvloed aan rappers (Gucci Mane, Bryson Tiller, Future). Het is een gelimiteerde editie, eindeloos echte iteraties met winkels zoals Goedkope Balenciaga sportschoenen dames Sneakers

Colette hebben zeker bijgedragen aan het stimuleren van de buzz voor een merk dat momenteel aan de top staat. Maar uiteindelijk: normale kerels dragen deze sneakers omdat – fluister het – ze zijn waanzinnig comfortabel. Twaalf maanden later, en in de detailhandel voor £ 495, zijn de geribde, dubbelgebreide jersey sokken met een badstof badstof voering en een golvende rubberen zool wereldwijd uitverkocht. We noemen het. 2017 is het jaar van de Speed. Retailers kunnen ze niet op voorraad houden. “De Speed ​​trainer is een ongelooflijk succes voor ons”, meldt een woordvoerder van Matchesfashion.com. “Tijdens onze tweede aanvulling, in de zomer, waren we in één uur volledig uitverkocht aan een groot aantal klanten die zich hadden aangemeld om ze op hun verlanglijstje te zetten [deze functie waarschuwt de klant wanneer het artikel weer op voorraad is]. Elke keer dat we meer voorraad van deze stijl uploaden, is deze meteen uitverkocht. Onze volgende levering is gepland tussen nu en januari en voor lente / zomer 2018 zien we de vraag niet dalen. ”

Het is een even explosief verhaal Goedkope Balenciaga dames Sneakers

op Mytheresa.com. “Het maakt niet uit in welke maat of kleur, deze sneakers zijn binnen een dag uitverkocht. Iedereen wil ze hebben. Op dit moment is dit de snelst verkopende sneaker, “meldt het inkoopteam.” Ditto Stylebop. “We hebben de afgelopen paar maanden twee keer de zwarte Speed-trainers uitgebracht en beide keren uitverkocht op de dag van uitgave, “Een vertegenwoordiger van Stylebop zei het via e-mail.” De bordeauxrode stijl was binnen 48 uur uitverkocht en de witte kleurmanier heeft de neiging om uitverkocht te raken, maar in een langzamer tempo. Het was de snelst verkopende schoen voor ons dit seizoen – hoewel het stijve concurrentie ondervindt van de Balenciaga Triple S tr

Het is een even explosief verhaal op Mytheresa.com. “Het maakt niet uit in welke maat of kleur, deze sneakers zijn binnen een dag uitverkocht. Iedereen wil ze hebben. Op dit moment is dit de snelst verkopende sneaker, “meldt het inkoopteam.” Ditto Stylebop. “We hebben de afgelopen paar maanden twee keer de zwarte Speed-trainers uitgebracht en beide keren uitverkocht op de dag van uitgave, “Een vertegenwoordiger van Stylebop zei het via e-mail.” De bordeauxrode stijl was binnen 48 uur uitverkocht en de witte kleurmanier heeft de neiging om uitverkocht te raken, maar in een langzamer tempo. Het was de snelst verkopende schoen voor ons dit seizoen – hoewel het stijve concurrentie ondervindt van de Balenciaga Triple S-trainers, die in 30 minuten uitverkocht waren toen we ze vorige week vrijgaven. “