zero quit international blockchain club

ZQ国际社区

ZQ国际社区中文全称，中国币圈国际区块链社区，英文全称zero quit international blockchain club直接翻译为没有人退出国际区块链社区，引申义为为了大众健康国际区块链社区.

天行健，君子以自强不息

ZQ国际社区2017年开始筹备，2018年正式成立，由一群志同道合，有非凡梦想，致力于区块链行业的推动和发展的爱好者和多个国家爱好者共同发起创立。成员有企业精英、数字货币资深玩家、区块链技术精英，直销企业管理以及传统行业创业者等各行各业的精英。社区线上线下粉丝近万人，遍布全国各地，同时主要涵盖以下国家，美国，英国，意大利，日本，韩国等国家和台湾地区的爱好者。

定位

为国内区块链项目方提供国际战略规划、商业模式设计、通证经济体系设计、技术开发和支持、法律合规、团队规划、融资顾问、社区运营、品牌和市场营销等多方面的支持与服务；国外项目方引入国内一些必要配套服务。

开发服务：

项目方Web APP开发、交易所平台建设、项目方募集其他平台建设、发币、钱包（NEP-5,ERC2.0）等开发服务

项目包装：

整个项目VI设计，概念设计、白皮书设计、撰写、团队包装

海外运营：

海外社区频道建设

海外社区新闻通稿发布（英文，日文，韩文，西班牙语）

海外演员视频制作（英文，西班牙语）

海外评级机构优化

世界级新闻通稿发布（cnn.bbc.fox.yahoo.google.）

海外粉丝导流

海外粉丝空投

海外路演协办

海外政要接洽

目标

社区将营造一个数字货币及区块链的全球化全生态系统，让更多的用户了解数字货币及区块链行业，为会员提供数字货币和区块链的专业知识以及透明的行业数据，为交易所，钱包，项目方等进行全方位服务，成为数字货币、区块链项目发行方、交易平台以及投资者之间的沟通桥梁。为广大区块链爱好者提供良好的服务平台，争取早日成为全国最大的分布式自治社区和世界一流的社区。